الانواء الجوية تُبشر العراقيين: هذا موعد انخفاض درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".