الصحة تصدر توضيحاً بشأن استيعاب العناوين الوظيفية.. ماذا عن قانون الملاك؟

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قرارات مجلس الوزراء (رقم ٩٤) في عام ٢٠١٠، وفي عام ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٩ ألغت التسكين الوظيفي عن خريجي الإعداديات والمعاهد بشرط استيعاب الوصف الوظيفي".وأضافت، "بما أنّ الوصف الوظيفي يحتاج الى تدخّل تشريعي عملت الوزارة على تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ مع مجلس الدولة، وقد أكمل المجلس تدقيق القانون ورفعه الى مجلس الوزراء".وأهابت الوزارة بمنتسبيها "توخّي الدقة في طرح الموضوع بصيغته القانونية والحقيقية، مؤكدة، "متابعتها الجادّة لإقرار القانون ورفعه الى مجلس النواب".