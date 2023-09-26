شخصيات حكومية وسياسية تشارك في الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف (صور)

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني شارك في الاحتفال المركزي المُقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في ديوان الوقف السني بالعاصمة بغداد".وبحسب الصور، التي وردت لـ السومرية نيوز، فإن الكثير من الشخصيات السياسية بينهم رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس تحالف العزم، مثنى سامرائي، ورئيس تحالف سيادة، خميس الخنجر، حضروا الاحتفال المركزي.ادناه الصور: ـ