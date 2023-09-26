ما اعداد المحكومين بقضايا المخدرات في بابل خلال 2023؟.. المحافظ يُجيب للسومرية

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية مع المحافظين تطرق الى الإجراءات المتخذة للحد من هذا الافة الخطيرة".وفيما يخص محافظة بابل، أشار المحافظ: "الى توفير مكان بديل لدائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء تجهيزها بنسبة 75%"، مردفاً: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن اكتمال هذا المشروع ويكون مقرا لكل المتعاطين".وأضاف: "وفرنا داخل المحافظة قطعة ارض بمساحة 25 دونم عائديه الأرض للعتبة الحسينية لبناء المركز العلاجي لكل المدمنين وسيكون على حساب المحافظة بمقدار 13 مليار و700 مليون دينار خلال موازنة 2023".وأشار الى ان "قضية المخدرات بحاجة الى إجراءات أخرى أهمها يجب تدريب الكوادر العاملة في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدورات معتبرة وأيضا يجب الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في مكافحة المخدرات".وأكد الجبوري "ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي تخص جرائم المخدرات للحد من تجارتها وانتشارها بين أبناء المجتمع وضرورة توفير السرية في العمل لأبناء الامن".ولفت الى ان "محافظة بابل سجلت خلال العام الحالي حكم 1500 شخص في مواد قانونية مختلفة، بينها التعاطي والتجارة، وقرابة 6400 شخص اوراقهم موجودة بين الدائرة المختصة والمحاكم وهذا العدد يشكل نسبة 3 بالـ1000 من عدد سكان المحافظة".وختم قائلا: "القضية ليس بالأعداد الموجودة حاليا؛ لان قسم من هذا العدد ليس واقعياً بسبب حكم عدد من محكومين بابل في خارج المحافظة وعدم توفير الأماكن لفحص المتعاطين بشكل كامل والأرقام ليست دقيقة لكن تعطينا مؤشرات للحد من تزايدها".وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، المحافظين وممثلي المحافظين لمناقشة ملف المخدرات.