السامرائي: المولد النبوي الشريف يوم عم النور الأرض

هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، العراقيين والعالم الاسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "يشرفني ان أتقدم لابناء شعبنا العراقي الكريم وامتنا الإسلامية باصدق التهاني واجمل التبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف".



وأضاف: "يوم عم النور الأرض بولادة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم".