رئيس الجمهورية يؤكد أهمية وحدة الصف للحفاظ على المكتسبات

بارك رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، للشعب العراقي والامة الاسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، فيما أكد على أهمية وحدة الصف للحفاظ على المكتسبات.

وقال الرئيس رشيد، في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً)، "نبارك للشعب العراقي والأمة الاسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف".



واضاف، "نستحضر بهذه المناسبة القيم العليا للرسالة السماوية التي عمل الرسول (ص) على ترسيخها من أجل إرساء المحبة والحوار والعدالة الاجتماعية بين الشعوب، كما نؤكد أهمية وحدة الصف للحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواجهة التحديات".