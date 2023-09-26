التربية توضح بشأن المثبتين من المتعاقدين المحاضرين المقبولين في الدراسات العليا (وثيقة)

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزير التربية على معالجة موضوع المثبتين من المتعاقدين المحاضرين والأجر اليومي المقبولين في الدراسات العليا.





الوثيقة ادناه:





وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "حصلت موافقة وزير التربية على معالجة موضوع المثبتين من المتعاقدين والمحاضرين والاجر اليومي المقبولين في الدراسات العليا وفق قانون 20 لسنة 2020".الوثيقة ادناه: