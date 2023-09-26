التربية تعلن جدول الحصص الدراسية للدراسة الابتدائية (صور)

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للمناهج، اعلنت عن جدول الحصص الدراسية المعتمد للدراسة الابتدائية داخل المؤسسات التربوية في عموم العراق للعام الدراسي (٢٠٢٣_٢٠٢٤)".الجداول ادناه: