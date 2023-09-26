العراق يعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة".وأضاف البيان، أن ذلك جاء "احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".