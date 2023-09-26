بالصور.. هيئة الحج والعمرة تشارك احتفالات المولد النبوي الشريف

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " شاركت المؤمنين في الاحتفالات المقامة بمولد الرسول الأكرم محمد (ص)، فيما قدمت شركة الميقات التابعة للهيئة الضيافة للحضور الكرام من خلال توزيع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الجافة احتفاءً بهذه المناسبة المباركة".وأضافت، انه "تخلل الحفل القاء الاناشيد الدينية التي الهمت الحضور بذكر رسول الله (ص) ومناقبه العظيمة التي قدمها للدين الاسلامي والعالم أجمع"، مشيرة الى ان "الحفل كان برعاية الشيخ سامي المسعودي، وحضره عدد من المدراء والمسؤولين في الهيئة بمشاركة جمع غفير من المؤمنين".الصور ادناه: