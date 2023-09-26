في بغداد.. عدسة السومرية توثق أجواء الاحتفال بالمولد النبوي

تنشر السومرية نيوز، صوراً خاصة من مدينة الأعظمية في بغداد التي تشهد احتفالات بذكرى المولد النبوي.

وتظهر الصور جانباً من أجواء الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد (ص) وسط حضور شعبي كبير.

ويحتفل المسلمون بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول من كل عام، وفي العراق يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية.