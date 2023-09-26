اندلاع حريق داخل "قاعة مناسبات" شرق الموصل (فيديو)

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق داخل "قاعة مناسبات" شرق الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع قبل قليل داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".



وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".