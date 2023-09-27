فاجعة حريق الحمدانية.. اعلان الحداد لمدة أسبوع في نينوى

السومرية نيوز – محليات



أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع في المحافظة، فيما وجه بتنظيم وقفة صامتة في الدوائر الحكومية.







وأشار الى "إقامة وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدا الخميس ٢٨ أيلول".



وبحسب البيان، وجه محافظ نينوى، كافة دور العبادة بـ"الدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لشهداء الحريق والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".



وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجبوري أعلن الحداد لمدة اسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى إشعار آخر حدادا وحزنا على شهداء الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية".وأشار الى "إقامة وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدا الخميس ٢٨ أيلول".وبحسب البيان، وجه محافظ نينوى، كافة دور العبادة بـ"الدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لشهداء الحريق والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان "دائرة صحة نينوى، سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.







