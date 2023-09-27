وذكرت البعثة في تدوينة على صفحتها في موقع "X"، نشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية في نينوى. مأساة هائلة. خالص تعازينا للعائلات التي فقدت أحباءها. ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، أعلن قبل ساعات، أن حصيلة الحريق - حتى ذلك الحين- تبلغ 100 حالة وفاة و 150 مصاباً.