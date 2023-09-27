سقوط "سيارة" من أعلى جسر الحفار في الديوانية (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جسر نهر الحفار في الديوانية، سجل حادثاً مرورياً جديداً، إثر سقوط سيارة كيا سورنتو مسرعة من أعلى الجسر، ونجا السائق بأعجوبة"، مبينا أن "الحادث لم يسفر عن أي وفاة، فقط إصابات نُقلت الى المستشفى".وأضاف، أن "سائق السورنتو كان يسير بسرعة عالية، ومر بإحدى التخسفات أثناء اجتيازه سيارة أخرى، فانحرف عن مساره وسقط من أعلى الجسر الخالي من علامات التحذير".