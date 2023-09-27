ظنوا أنهم أسعد الناس على وجه الأرض.. مشاهد قبل وقوع فاجعة "عرس الحمدانية"

السومرية نيوز – محليات



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، مشاهد وقوع فاجعة "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.



المشاهد ادناه:



وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، حصيلة جديدة لحادثة حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى، وذلك بعد وصول وفد وزاري الى مكان الحادثة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وصلا الى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف الذي حصل في قضاء الحمدانية".



في المقابل، أكد رئيس خلية الاعلام الأمني اللواء سعد معن، وفاة 93 شخص واصابة 100 بحادثة حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى، مشيرا الى ان التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان".



وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان "دائرة صحة نينوى، سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.