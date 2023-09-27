أحد الناجين من حادثة "عرس الحمدانية" يروي ما حصل: هذه أسباب كثرة الوفيات (فيديو)

وقال الشاب لوكان، وهو أحد الناجين من الحادثة، في حديث لـ السومرية نيوز، "خلال قيام العروسين بالرقص داخل القاعة، قاموا بعض الأشخاص بإشعال العاب نارية، مما أدى لاحتراق سقف القاعة، وانتشار النار في ارجاء القاعة".وأضاف، أن "الأشخاص المتواجدين داخل القاعة لم يتحركوا بشكل سريع، وعندما انتبهوا الى الحريق، أصبحت هناك حالات تدافع بين الضيوف مما أدى لسقوط بعضهم على البعض الأخر".وذكر لوكان: "اننا تمكنا من الخروج، وفي هذه اللحظات سقط السقف المشتعل على الضيوف"، مبيناً أن "والدتي وخالي كانا معي داخل القاعة، وحالتهما الصحية الأن جيدة، وتتواجد والدتي، داخل المستشفى".وأشار الى، ان "عددا كبيراً من الأطفال لقوا حتفهم بالحريق، وربما قد يصل اعدادهم لأكثر من 20 طفلاً".وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.وكانت دائرة صحة محافظة نينوى، قد أعلنت، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.