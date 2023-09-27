إدارة السومرية تؤجل استقبال تهاني عيد تأسيسها تضامنا مع "فاجعة" الحمدانية

وعبرت فضائية السومرية متمثلة بإدارتها وكادرها الصحفي، عن حزنها وأسفها الشديد بعد وقوع عشرات الضحايا جراء اندلاع حريق في قاعة لإحياء الأفراح والمناسبات في نينوى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والغفران لمن فراقت روحهم الحياة في هذه الفاجعة الأليمة.يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حادثة الحمدانية، كما قررت الإدارة المحلية في نينوى إعلان الحداد في المحافظة لمدة أسبوع كامل إضافة الى تعليق احتفالية المولد النبوي الشريف.