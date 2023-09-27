الاحوال المدنية في نينوى تصدر تنويهاً يخص مصابي "حادثة الحمدانية"

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن عن فتح ابوابها على مدار ٢٤ ساعة امام مصابي حادث حريق الحمدانية لغرض اصدار جوازات فورية لهم لسفرهم وتلقي العلاج خارج".وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.وكانت دائرة صحة محافظة نينوى، قد أعلنت، تسجيل أكثر من مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.