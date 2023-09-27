القضاء يصدر توجيهاً بشأن فاجعة الحمدانية

وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان، قدم تعازيه الحارة ومواساته، لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، متمنيا السلامة للمصابين".وأوعز رئيس المجلس، لمحكمة التحقيق في نينوى، وفق البيان، "بإنجاز الإجراءات التحقيقية بالسرعة اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بالحادث".يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، فيما أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.