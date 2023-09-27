العراق الـ37 عالمياً.. نتائج تنافسية للجامعات العراقية في تصنيف التايمز

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجامعات العراقية حققت في هذا التصنيف زيادة مؤشرة في عددها بالقياس الى نسخة العام الماضي حيث سجلت النتائج تحقيق ثلاث عشرة جامعة مراتب إيجابية على صعيد التنافس العالمي حيث حصدت الجامعة التكنولوجية المرتبة (801-1000) ثم جامعة النهرين بالمرتبة (1201 – 1500 ) ثم جامعة القادسية (1201 – 1500 ) وجامعة بابل (1201 – 1500 ) وجامعة ديالى (1201 – 1500 ) وبعدها جامعة الأنبار (1501+) وجامعة بغداد (1501+) وجامعة البصرة (1501+) وجامعة كربلاء (1501+) وجامعة الكوفة (1501+) والجامعة التقنية الوسطى (1501+) وجامعة الموصل (1501+) والجامعة المستنصرية (1501+)".وأشارت الى ان "تصنيف التايمز العالمي يعتمد معايير رئيسة لتصنيف الجامعات تستند الى ثمانية عشر مؤشرا لتقييم وقياس الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم) 29.5% والبيئة البحثية 29% وجودة البحث 30% والنظرة الدولية 7.5% ودخل الصناعة 4%".وفي هذا السياق أعلن ممثل مؤسسة التايمز في الشرق الأوسط وأفريقيا نيكولاس ديفز خلال معرض ومؤتمر العراق للتعليم 2023 أن "العراق لأول مرة يحتل المرتبة 37 عالميا في ضوء نتائج التايمز مما يؤشر نوعية التدريس والبحث العلمي".