التربية توضح بشأن مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول كتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي، حريصون كل الحرص في الحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع العراقي الاصيل مؤكدًة حذف الصورة من الطبعة الجديدة التي سوف يتم توزيعها على المدارس قريباً".وأضافت، ان "الكتاب وما يحتويه من مقررات يعود الى طبعة ٢٠١٦، علما ان الوزارة أوصت ومنذ سنوات عدة بضرورة حذف الصورة الا ان عدم اقرار الموازنة حال دون طباعة جديدة".