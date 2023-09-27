على شاشة السومرية.. تغطية خاصة من الحمدانية بعد حادثة "العرس الكارثي"

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، فيما أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.انقرللبث المباشر.