اندلاع حريق في معمل شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في معمل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع قبل قليل في شارع الصناعة بمعمل ايس كريم".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.