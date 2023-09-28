استقدام مسؤول بوزارة الشباب والرياضة.. ماذا فعل؟

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدير مديريَّة الشباب والرياضة في محافظة واسط عمل على استغلال وظيفته؛ من أجل الحصول دون وجه حق على قطعة أرض مميزة وسط المحافظة"، مبينة أن "المتهم تعمد مجافاة الحقيقة من خلال توجيه كتاب معنون إلى بلديَّة الكوت يتضمن أن لديه خدمة لمدة عشر سنوات داخل مدينة الكوت وأنه من سكنة المحافظة".وتابعت الدائرة أن "حقيقة الأمر تؤكد أن المتهم من سكنة قضاء الصويرة وليس لديه الخدمة المذكورة؛ كونه تسنم مهام عمله مديراً لمديريَّة شباب ورياضة واسط في العام ٢٠٢٠، وأنه أقدم على استغلال وظيفته؛ من أجل الحصول على قطعة أرض".وبيَّنت أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة، التي انتقلت الى مقر مديريَّة شباب ورياضة واسط، تمكنت وبموجب أمر قضائي من ضبط الكتاب والأوليات كافة التي تم بموجبها شمول المتهم بقطعة أرض مميزة وسط المحافظة تقدر قيمتها بـ(120) مليون دينار، حيث تم تضمينها محضر الضبط الأصولي الذي تم تقديمه إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر إشعار بلديَّة الكوت؛ لغرض إيقاف تخصيص قطعة الأرض للمتهم".ونوهت بـ"إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدام للمتهم (مدير مديريَّة شباب ورياضة واسط)؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".