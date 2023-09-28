الشتاء يدق الأبواب.. الأنواء الجوية تعلن طقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مضيفة أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الهيئة الى أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".