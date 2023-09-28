لمنع تكرار فاجعة "الحمدانية".. محافظة عراقية تُشكل لجاناً لمتابعة كافة المشاريع

وذكر اعلام المحافظة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ادارة كركوك قررت تشكيل لجان بالأقضية والنواحي لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد حادثة الحمدانية التي اودت بعشرات الشهداء والجرحى".وأضاف، أن "اللجان تضم رئيس الوحدة الادارية، رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة، والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".وأشار البيان الى، أن "اللجان ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة".وأكدت المحافظة "أهمية اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".ولفتت الى "اغلاق القاعات والصالات غير المجازة بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات".