تعديل سلم الرواتب يدفع مئات الموظفين للتظاهر في البصرة (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "المئات من موظفي دوائر الدولة خرجوا بتظاهرة امام مبنى محافظة البصرة"، لافتاً الى أن الموظفين طالبوا بتعديل سلم الرواتب.ووثقت عدسة السومرية، التظاهرات المُطالبة بتعديل سلم الرواتب، وسط انتشار أمني كثيف.الصور ادناه: