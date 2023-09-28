وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة التعليم في بغداد.. هذه مطالبهم (صور)

وذكر مراسل السومرية نيوز، ان "طلبة الاحتياط الناجحين في الامتحان التنافسي، نظموا صباح اليوم تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بأنصافهم بالقبول على الدراسات العليا".وأضاف، أن "المطالبين بتوسعة المقاعد نظموا أكثر 13 تظاهرة سابقة، والى الان لم يجدوا استجابة من وزارة التعليم".الصور ادناه: