بينها وفاة "مراهق".. كشف حصيلة الانفجار الضخم في أوزبكستان

السومرية نيوز – دوليات



لقي شخص مصرعه وأصيب 162 آخرون نتيجة انفجار في مستودع صناعي في طشقند، بحسب وزارة الصحة الأوزبكستانية.

وذكرت السلطات: "وفق البيانات، توفي مراهق من مواليد عام 2006 وأصيب آخرون.. حيث يبلغ العدد الإجمالي للضحايا نتيجة الحادث 163 شخصا".



ووقع انفجار في أحد المستودعات على أراضي مجموعة سترويتل في منطقة سيرغيلي في طشقند.