محافظات عراقية تتخذ عدة قرارات خوفاً من تكرار فاجعة الحمدانية (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت عدة محافظات عراقية، اتخاذها قرارات تخص تطبيق إجراءات السلامة والامان في الفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات، وذلك خوفاً من تكرار فاجعة الحمدانية بمحافظة نينوى.





وأضاف، أن "اللجان تضم رئيس الوحدة الادارية، رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة، والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".



وأشار البيان الى، أن "اللجان ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة



وأكدت المحافظة "أهمية اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".



ولفتت الى "اغلاق القاعات والصالات غير المجازة بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات".



بدوره، شكل محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، لجنة لمتابعة المباني والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكشف مدى جاهزيتها من شروط السلامة والإجراءات الوقائية، مؤكداً تشديد العقوبات على المخالفين.



ادناه الوثيقة: وذكر اعلام محافظة كركوك، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ادارة كركوك قررت تشكيل لجان بالأقضية والنواحي لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد حادثة الحمدانية التي اودت بعشرات الشهداء والجرحى".وأضاف، أن "اللجان تضم رئيس الوحدة الادارية، رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة، والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".وأشار البيان الى، أن "اللجان ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامةوأكدت المحافظة "أهمية اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".ولفتت الى "اغلاق القاعات والصالات غير المجازة بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات".بدوره، شكل محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، لجنة لمتابعة المباني والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكشف مدى جاهزيتها من شروط السلامة والإجراءات الوقائية، مؤكداً تشديد العقوبات على المخالفين.ادناه الوثيقة:



من جهتها، نظمت مديرية الدفاع المدني في الكوت، أمس الأربعاء، حملة كشوفات لمتابعة كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة لشروط السلامة.



وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "حملة كبرى يطلقها مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط على كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة على شروط السلامة".



وأضاف البيان ان "مركز دفاع مدني الكوت حسب توجيهات مدير دفاع مدني محافظة واسط العميد حيدر شاكر عريبي قام النقيب عطا سعدون إجراء حملة كشوفات على قاعات المناسبات ضمن الرقعة الجغرافية وتأكد من شروط السلامة". من جهتها، نظمت مديرية الدفاع المدني في الكوت، أمس الأربعاء، حملة كشوفات لمتابعة كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة لشروط السلامة.وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "حملة كبرى يطلقها مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط على كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة على شروط السلامة".وأضاف البيان ان "مركز دفاع مدني الكوت حسب توجيهات مدير دفاع مدني محافظة واسط العميد حيدر شاكر عريبي قام النقيب عطا سعدون إجراء حملة كشوفات على قاعات المناسبات ضمن الرقعة الجغرافية وتأكد من شروط السلامة".

من جانبه، عقد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، أجتماع لمناقشة إجراءات السلامة والوقاية من الكوارث الطبيعية مع دوائر الدفاع المدني والسياحة والرقابة الصحية والتخطيط ومسؤولين الدوائر الأمنية.



وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "توجيه كافة الوحدات الإدارية بإعتماد انظمة السلامة والوقاية من الكوارث الطبيعية في المباني الخاصة والعامة بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وممثل قطاع الصحة (الرقابة الصحية)".



وأشار الى "القيام بجولات ميدانية على كافة الكوفيات والمطاعم والفنادق والمولات وفحص إجراءات السلامة والوقايةومنظومة إطفاء الحرائق ومنظومات الإنذار والتأكيد من سلامة الإجراءات المتبعة والموافقات الأصولية وفق الضوابط والتعليمات والزام كافة الدوائر الحكومي، وكافة أشكال المباني الخاصة على صيانة طفايات الحرائق حسب سعة والنوع وإضافة إلى وجود سلم طوارئ للمباني ذات الطوابق المتعددة واجراءات الحماية من الصواعق".



واصدر المحافظ "قرار بغلق كافة القاعات والمطاعم والفنادق العامة والخاصة الغير المجازة والتي لاتطبق معايير السلامة والوقاية من الكوارث الطبيعية لحين الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرسمية بعد تطبيق معايير السلامة والوقاية فيها".



وشدد ضرورة "تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الكوارث على جميع الإجازات الاستثمارية الخاصة بقطاع المباني وعدم منح الإجازة ما لم تنفذ كافة الإجراءات وحسب المعايير المتبعة أصوليا".



ولفت الى ان " القاعات والكازينوهات كافة التي تحتوي على سقف (سندوج بنل) تغلق بشكل تام كونه مخالف قانونيا لاجراءات الإنشاء الخاصة بالمباني".



ووجه بإلغاء "كافة مظاهر الاحتفالات والمهرجانات العامة والخاصة في القاعات والكازينوهات من تاريخ اليوم الموافق 28/9/2023، لحين إجراء الزيارات الميدانية والتأكد من جودة إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة لكل مبنى خاصا أو عاما على أن تستأنف هذه النشاطات بعد إجراء الكشف الميداني نت قبل الجهات المختصة".



واكد على "تحمل المسؤولية القانونية كاملة في متابعة وتطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الكوارث والحرائق من قبل مسؤول الوحدة الإدارية وشعبة الدفاع المدني وممثل قطاع الصحة (الرقابة الصحية) ومتابعة هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوحدات الإدارية".

بدوره، اتخذ محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اجراءات صارمة بخصوص القاعات العامة للمناسبات، فيما وجه بعدم استخدامها الا بعد التأكد من جهوزيتها وتطبيقها معايير السلامة والأمان.



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