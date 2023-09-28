وقال مدير جوازات نينوى، العميد خالد عوني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث الحمدانية في مدينة الموصل مؤلم جداً، ونشعر اننا مقصرين"، مبيناً أن "وزير الداخلية وجهنا بنقل المحطة المحمولة الى المستشفيات؛ من أجل إصدار الجوازات للمرضى الراقدين بها، وممن هم بحاجة للعلاج خارج العراق".



وأضاف، "خلال أقل من ساعة، يصدر جواز السفر، حيث هناك تواصل مباشر مع المدير العام، ونقوم برفع المعاملات بصورة الكترونية، ويتم الموافقة عليها مباشرة".



وأوضح عوني، أنه "بعد حصولنا على الموافقة، نقوم بطبع الجواز، خلال أقل من ساعة".



وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهات جديدة بعد زيارة المصابين بحادثة حريق الحمدانية، فيما حمل الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة المخالفين لشروط السلامة بالمرافق العامة.



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أول أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.





