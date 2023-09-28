"فاجعة الحمدانية".. وفاة مصابين اثنين وهذه آخر حصيلة الضحايا

أفاد مراسل السومرية في نينوى، بوفاة مصابين اثنين بحادثة الحريق الذي اندلع داخل قاعة في قضاء الحمدانية بمدينة الموصل.

وقال مراسلنا، إنه لا توجد حصيلة ثابتة حتى اللحظة بسبب وجود مفقودين جارِ البحث عنهم وامتناع صحة نينوى عن التصريح بالرقم النهائي.



وأضاف، حالياً وصل عدد المتوفين الى ما يقارب الـ 100 وأكثر من 360 جريحاً، مشيراً الى وفاة اثنين من المصابين، مع وجود اصابات خطيرة جداً.

وتابع مراسل السومرية، ان المصابين بجروح خطيرة تم اصدار لهم جوازات فورية لذهابهم للعلاج خارج العراق.



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أول أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.