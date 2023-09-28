تعليق تركي جديد يخص محافظة كركوك

اعتبر مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، أن الحفاظ على السلام في كركوك من مبادئ سياسته.

وقال المجلس إن "الحفاظ على السلام في كركوك والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية في العراق من مبادئ سياستنا".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بزعزعة السلام في مدينة كركوك العراقية التي يشكل التركمان أحد مكوناتها.

وتأتي التصريحات التركية بعد أيام من مواجهات شهدتها كركوك بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين لتسليم مقر قيادة العمليات المشتركة هناك للحزب الديمقراطي الكردستاني.