الموصل.. سماع صوت داخل مقبرة يصيب مواطنين بالذهول

اصيب مواطنون في الموصل بالذهول، بعد سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال المدينة.

وقال مراسل السومرية في نينوى، إن أهالي منطقة فايدة في الموصل تجمعوا في مقبرة بعد الحديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر لاجىء سوري.

وأضاف مراسلنا أن الشرطة تنتظر الموافقة القضائية لفتح القبر ومعرفة الصوت، مشيراً الى أن جميع الناس هناك مذهولين من هذا الصوت.