بعد "فاجعة الحمدانية".. حملة كشوفات لقطعات عدة (صور)

وقالت المديرية في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني، باشرت مديريات الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية بتنفيذ حملة كشوفات شملت جميع القطاعات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع الخاص، ومنها الأسواق والمباني التجارية والفنادق وقاعات الأعراس والمناسبات".وأضاف البيان أن الحملة تهدف "فرض إجراءات ومتطلبات السلامة ورفع المخالفات، وخصوصاً السندويج بنل وتغليف الايكوبوند للحد من مسببات الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين لإجراء السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أول أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.