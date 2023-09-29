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رسالة ماجستير عراقية عن "الحلويات" تشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

محليات

2023-09-29 | 03:25
رسالة ماجستير عراقية عن &quot;الحلويات&quot; تشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟
2,856 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

أثارت رسالة ماجستير تناقش "صناعة الحلويات والمعجنات في مدينة كربلاء"، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضاربت الآراء حولها بين مؤيد لعلمية الرسالة وبين رافض لمحتواها.

الطالبة في كلية الآداب/ قسم الجغرافية بجامعة البصرة ركزت على دراسة جغرافية الصناعة من خلال رسالتها الموسومة بـ(صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة).

وكتب أحد المغردين، "بالتوفيق لهذه الباحثة كتبت رسالة ماجستير عن الدهينة والبقلاوة وهذه طبعا الرسائل العلمية تقرأ وتناقش في اغلب دول العالم في فرنسا مثلا دراسات عليا فيما يخص الخبز الفرنسي والنبيذ والاجبان و الفلافل والهمبركر وتعتبر من ضمن مشاريع الجدوة الاقتصادية".

بينما كتب أخر، إن "رسالة ماجستير الطالبة زهراء فيصل، منذ عام 2019 عن صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة وهذا العنوان يتم اختياره على اساس قسمها وبإشراف عميد الجامعة والدكتور المشرف ".

وغرد مدون اخر، "رسالة ماجستير تناقش صناعة انواع الحلويات والمعجنات في مدينة كربلاء؟ كلا كلا مستحيل ! نعم نعم للبقلاوة وحلاوة الطحين؟ الخلاصة:هناك 30 نوع من الحلويات".


بينما كتب الإعلامي كريم السيد في تدونية، إن "رسالة الماجستير، يُعرفها المُختصون على أنها ﻧﺸﺮة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻷول ﻣﺮّة، وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ بيانات ﺗُﻤﻜّن اﻟﻤُﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل، ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ مشكلة او موضوع وفق اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﺠﺎرب العلمية اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑها اﻟﺒﺎﺣﺚ، تبعاً لأدوات البحث العلمي المعروفة أكاديميّاً وعالميّاً".

وتابع، "من هذا المُنطلق، أجد ان الهجوم على رسالة ماجستير عن (صناعة الحلوى والمُعجنات في مدينة كربلاء المُقدسة) هو أمر مبالغ فيه وغير منطقي بالمرّة، اذ وبحسب ما عرفنا فإن الرسالة ضمن تخصص الجغرافيا الاقتصادية، وهي تعالج حالة واقعية فعلاً بالمدن المُزدحمة بالزائرين، مع الاعداد المليونية للوافدين سنويّاً، كم وكيف يكون شكل اقتصاديات الصناعات المحليّة؟"..

وأوضح، "وفقاً للسياقات الأكاديمية، أجيزت من لجنة علمية، وصيغت ضمن اطار علمي يتضمن مُتغيرات ودراسة لحالة ومُشكلة بحث واستبانات ودراسة وتحليل، فوظيفة البحث تقديم معالجات أكاديمية وتوصيات بحثية، لموضوع قد نراه عاديّاً، لكنه يُشكّل مُشكلة وحالة واقعية قائمة، ولكم ان تطلعوا على عناوين الرسائل والاطاريح لتشاهدوا عناوين تناقش قضايا قد لا تخطر على بال".

وأردف السيد، "بودّي القول (يا اخوان مو هالثخن) مع اني أتفهّم تماماً حركة (الترند العراقي9 ومعايير اتجاهاته بعد خبرة تُقدّر بـ13 عاماً من الكتابة والعمل تلفزيونيّاً بهذا المجال، وادرك ان هناك حاجة مُلحّة للسخرية والهجوم على حالة تركب في وقت مُحدد، وتعبير عن غضب دائم، سواء كان الموضوع حقيقياً، ام تقليعة وقتية لمدّة 48 ساعة!.".

وختم بالقول، "أحيي الأخت الباحثة وأشد على يدها باختيار موضوع شيّق ظاهريّاً وربما مهم علمياً، واتطلع لمعرفة نتائج هذا البحث، لمعرفة انعكاس اثر الصناعات المحلية غير المدعومة من الدولة وعلاقتها بالظرف الحالي، وارجو ان يستضيفها برنامج ما لمناقشتها عن البحث ونتائجه".


وعند دخولنا على موقع جامعة البصرة تبين فعلا، إن رسالة ماجستير نوقشت بتاريخ 25/6/2019.

وتضمنت الرسالة التي قدمتها الطالبة زهراء فيصل هاشم اربع فصول تناول الفصل الاول مفهوم واهمية صناعة الحلويات والمعجنات في

محافظة كربلاء المقدسة وتطورها التاريخي وناقش الفصل الثاني المقومات المكانية لتوطن صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة وبحث الفصل الثالث بنية صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة وتوزيعها الجغرافي فيما بين الفصل الرابع مشكلات صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة و الحلول الناجعة لها .

وتهدف الدراسة الى دراسة واقع صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة، واهم المقومات الجغرافية المؤثرة في توزيعها الجغرافي، كما تناولت الدراسة اهم المشكلات التي تعاني منها صناعة الحلويات والمعجنات في المحافظة واهم الحلول الناجعة لها ، بحسب موقع الجامعة.

وتوصلت الدراسة الى ان محافظة كربلاء المقدسة تتوفر فيها امكانيات متعددة ساعدت على قيام صناعة الحلويات والمعجنات واهمها السياحة الدينية اضافةً الى ان معامل الحلويات والمعجنات تتوزع بشكل غير متوازن بين وحداتها الادارية وان اغلب معامل الحلويات والمعجنات في المحافظة هي من المعامل الصغيرة اذ بلغ عددها 221 معملا .

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