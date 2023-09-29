دفن قبل 40 يوماً وهو لاجئ سوري.. قصة سماع صوت داخل قبر بالموصل (فيديو)

تحديث:
عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر. pic.twitter.com/LTIv2JZlCx
— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 28, 2023
تحديث:
عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر. pic.twitter.com/LTIv2JZlCx