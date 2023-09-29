دفن قبل 40 يوماً وهو لاجئ سوري.. قصة سماع صوت داخل قبر بالموصل (فيديو)

ظهرت فيديوهات مثيرة تداولتها وسائل التواصل تجمع المئات من الأشخاص في مقبرة "فايدة" بمحافظة نينوى بعد أن أكّد بعض الأهالي سماع صوت غامض يشبه طرق باب من داخل قبر أحد المتوفين الذي دُفن هناك قبل مرور 60 يوماً.

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عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر. pic.twitter.com/LTIv2JZlCx — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 28, 2023

مدير ناحية فايدة نفى الأمور المزعومة وأكد أن "ابنة المتوفى تزعم سماعها للصوت داخل قبر والدها"، مؤكداً "أنّ هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة"، و"أن الشرطة اتصلت بالقاضي الذي قال إنّه لن يُسمح بحفر القبر والتدخل في جثة المتوفى".الغريب هو أنّ أكثر من مواطن ظهر وأكّد لوسائل إعلام أنّهم سمعوا بالفعل صوتاً من داخل القبر، يقول أحد أقارب المتوفي: "لستُ الوحيد الذي يسمع الطرق من داخل القبر، هناك المئات من أهل المنطقة سمعوا الصوت. نريد أن نفتح القبر للتأكد لكن لا يسمحون لنا، ويقولون أنّهم يحتاجون قراراً من القاضي".وبحسب المعلومات فإنّ المتوفي هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً، قد أصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته.