وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ورقة شكوى مقدمة الى محكمة تحقيق الكرخ المشتكي فيها المحامي عقيل جاسم بدن البديري".وأضاف البيان، ان "هذه الورقة غير صحيحة اذا لا يوجد قاضي اسمه محمود حسن الخفاجي في محكمة تحقيق الكرخ اضافة الى عدم صحة الختم والتعابير والمصطلحات المنسوبة الى مجلس القضاء الأعلى".الوثيقة المتداولة ادناه: