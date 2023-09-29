سكان "بغديدا" يتكلّمون لغة المسيح

مدينة "بخديدا" أو "بغديدا" أو قره قوش بالسريانية هي بلدة عراقية تقع في محافظة نينوى شمال العراق على بعد نحو 32 كم جنوب شرق مدينة الموصل وهي مركز قضاء "الحمدانية".

قبل سيطرة عصابات "داعش" كانت "بغديدا" تُعتبر أكبر بلدة مسيحية في العراق قبل أن يلجأ عدد كبير من العوائل المسيحية إلى كردستان والمدن المسيحية المجاورة عقب احتلالها على يد داعش والذي استمرّ حتى عام 2016.

تمتاز بغديدا بالعديد من المهرجانات الثقافية الأدبية باللغتين السريانية والعربية من أهمها مهرجان بغديدا للإبداع السرياني، ومهرجان ملتقى الثقافات العراقية.





بغديدا مدينة الثقافة والقداسة



برنامج "رحال" على السومرية كان له محطّة في مدينة "بغديدا" حيث ألقى الاعلامي علاء بتي الضوء على هذه المدينة العراقية الأصيلة التي تحتضن أكبر الكنائس والأديرة وأقدمها.

تضمّ المدينة حاليا 12 كنيسة وجامع التوحيد بالاضافة إلى ديرين للرهبان للسريان الأرثدوكس والسريان الكاثوليك بحسب ما شرح مدير بلدية الحمدانية المهندس رامي خضر بولص للسومرية ضمن برنامج "رحال".



أما أقدم الأديرة فيها فهو دير ماقرياقوس حيث توجد مغارة كان يعيش فيها رهبان دير مار بهنام بالفقر والتواضع بحسب ما أشار الأبونا البروفيسور بهنام في برنامج "رحال" على السومرية.



يتحدث مسيحيو المنطقة باللغة الآرامية خلال صلواتهم، وهم من بين آخر التجمعات السكانية في العالم التي تتحدث بهذه اللغة القديمة. تشير مصادر مسيحية كذلك إلى وجود كلمات أكدية وسومرية لا تزال متداولة على ألسن أهالي تلك المنطقة، فيما يدرس الكثيرون منهم اللغة السريانية بما أنّ لغة "بغديدا" الرسمية هي الآرامية السريانية السوادية (السورث).برنامج "رحال" على السومرية كان له محطّة في مدينة "بغديدا" حيث ألقى الاعلامي علاء بتي الضوء على هذه المدينة العراقية الأصيلة التي تحتضن أكبر الكنائس والأديرة وأقدمها.تضمّ المدينة حاليا 12 كنيسة وجامع التوحيد بالاضافة إلى ديرين للرهبان للسريان الأرثدوكس والسريان الكاثوليك بحسب ما شرح مدير بلدية الحمدانية المهندس رامي خضر بولص للسومرية ضمن برنامج "رحال".أما أقدم الأديرة فيها فهو دير ماقرياقوس حيث توجد مغارة كان يعيش فيها رهبان دير مار بهنام بالفقر والتواضع بحسب ما أشار الأبونا البروفيسور بهنام في برنامج "رحال" على السومرية.

ضجّت وسائل الاعلام باسم "بغديدا" يوم الثلاثاء 26 أيلول 2023 بعد ما اندلع حريق هائل داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية في مدينة بغديدا بالتحديد وأسفر عن وقوع مئات القتلى والمصابين.

وقد شيع مئات العراقيين، الأربعاء 27 أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل الزفاف في بلدة قره قوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.







