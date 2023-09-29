السومرية نيوز – محليات



قرر شاب يعمل سائق "شاحنة قلاب"، أن يكون حفل زفافه بالشاحنة ذاتها في قرية هيهاوه التابعة إلى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.





وقال مراسلنا، إن "شاباً من قرية هيهاوه التابعة إلى قضاء الحويجة والذي يعمل سائق شاحنة قلاب، قرر أن يكون حفل زفافه بالشاحنة ذاتها".



ووجه الشاب، دعوة إلى، "أصحاب المعدات الثقيلة في المنطقة ممن يمتلكون (قلاب - شفل) بالانضمام لموكب العرس ". ووجه الشاب، دعوة إلى، "أصحاب المعدات الثقيلة في المنطقة ممن يمتلكون (قلاب - شفل) بالانضمام لموكب العرس ".

وهذه الزفة الغريبة من نوعها؛ بسبب حب وشغف العريس للمعدات الثقيلة ولكونه سائق شاحنة قلاب، قرر أن يكون حفل زفافه على هذا النحو، وفق مراسلنا.