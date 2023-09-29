فاجعة الحمدانية.. السومرية توثق مراسيم دفن 15 ضحية بينهم والدة وشقيق "العروس"

السومرية نيوز – محليات



توجه أهالي الحمدانية المسيحيون صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، اليوم الجمعة 29 أيلول/سبتمبر 2023، إلى مقبرة القيامة لدفن 15 ضحية جديدة.



ووثقت عدسة السومرية، مراسيم دفن 15 ضحية جديدة من الحريق الذي اندلع في قاعة افراح وتسبب بمصرع أكثر من 100 شخص واصابة العشرات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.



وبحسب مراسل السومرية ان "من ضمن 15 ضحية التي دفنت اليوم والدة وشقيق "العروس".

وأفاد مصدر طبي، أنّ والدة العروس وشقيقها توفّيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.



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