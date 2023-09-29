التعليم تصدر توجيهاً يخص التقديم إلى القبول المركزي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن العبودي "وجه بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى استمارة القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024/2023".ويأتي التمديد، وفق بيان، "استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وستبقى استمارة التقديم متاحة أمام الطلبة إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية".