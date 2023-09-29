مواطنون يمنعون وزيرة من دخول قاعة "العرس الكارثي" في الحمدانية (فيديو)

وبحسب مقطع مصور، أظهر رفض مواطنين متواجدين أمام القاعة، دخول جابرو، فيما لم تعرف أسباب ذلك، رغم أن الكثير من المسؤولين وصلوا قبلها مكان الحادث ولم يتعرضوا لموقف مشابه.يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.وشيع مئات العراقيين، أول أمس الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في قضاء الحمدانية.وجرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.