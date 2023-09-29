امانة بغداد تعلن عن خطة لاستحداث أكثر من 100 حديقة وزراعة ملايين الشتلات (صور)

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدوائر البلدية باشرت العمل بخطتها الزراعية الريفية، تنفيذاً لتوجيهات أمين بغداد عمار موسى كاظم لتشمل استحداث (108) حدائق جديدة، تكون متنفساً للعوائل ومواقع ترفيهية جديدة لهم وبقعة خضراء تسهم في تقليل تأثير التغير المناخي في عموم مناطق العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "تلك الدوائر عملت على تكثير النباتات المختلفة والأشجار والشجيرات بجهد ذاتي واستثنائي ليتم زراعتها في الحدائق والمتنزهات والساحات العامة والجزرات الوسطية والتقاطعات".وأوضح، أن "الخطة الزراعية لأمانة بغداد تتضمن أيضاً زراعة أكثر من (5) ملايين شتلة متنوعة، و(375) ألف شجرة وشجيرة موسمية ودائمية، إلى جانب أشجار الأكاسيا وأنواع مختلفة من الزهور".وتابع، أن "أمانة بغداد أنجزت زراعة أكثر من (100) دونم من المسطح الأخضر، و (600) شجرة وشجيرة في ساحة الاحتفالات استعداداً لافتتاحها بحلة جديدة".وأشار، إلى أن "أمانة بغداد مستمرة بتنفيذ خططها بزيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية وتأهيل الحدائق والمتنزهات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والاهتمام بهذه الفعاليات خدمةً لأهالي العاصمة بغداد ".