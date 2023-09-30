طقس الأيام الأربعة الأولى من "أكتوبر".. فرصة لهطول الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت، سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق العراق".وأضاف، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس".وأوضح، أن "طقس الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى، أن "توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".