العثور على جثة شخص مطلوب بتهمة "النصب والاحتيال" في بغداد (صورة)





السومرية نيوز - محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالعثور على جثة شخص مطلوب للقضاء بتهمة "النصب والاحتيال" شمال الشرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، على جثة شخص مطلوب بدعاوى وفق المادة 256، مقتول ضمن منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد، بعدة رصاصات في البطن"، مبينا أن "المتوفي كان لديه عداوات".



وأضاف المصدر، ان "الشخص المقتول من مواليد 1976 ويعمل كاسب"، مشيرا إلى "تشكيل فريق عمل ومتابعة للكاميرات؛ للتعرف على الجاني".

ما هو معنى (56) المتداول بكثرة في الشوارع العراقية؟



الرقم (56) في العراق يرمز الى قانون النصب والاحتيال الذي جاء في المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ونصت المادة (456):



1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:



أ – باستعمال طرق احتيالية.



ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.



2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.



