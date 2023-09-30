دعوة برلمانية لمعالجة الاعتداءات على رجال الامن في ديالى.. ضابط برتبة عقيد "يهان"!

وقال الدهلكي في بيان ورد للسومرية نيوز، "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى فيديو مقتضب يوثق الاعتداء على ضابط برتبة عقيد في طوارئ الشرطة من قبل بعض الاشخاص اثناء تنفيذه مع مفرزة امنية واجب في منطقة ام العظام جنوب غرب بعقوبة في تصرف غير قانوني او مسؤول من اشخاص لا ينتمون الى المنطقة ويعطي دلالات واضحة على وجود غطرسة وعدم احترام للقانون والدولة من بعض الجهات".واضاف الدهلكي، اننا "رغم ايماننا الكامل بقدرة القضاء العراقي والاجهزة المختصة في معالجة هذا الأمر من خلال إصدار مذكرات قبض رسمية بحق المعتدين لكننا نعتقد ان الحزم والردع لمثل هكذا تصرفات غير مسؤولة وايقاع أقسى العقوبة للمعتدين سيكون السبيل الأمثل لمنع تكرار هكذا تجاوزات وبما يرسل رسالة واضحة للمواطنين بان سلطة الدولة والقانون لها الكلمة العليا في حفظ الأمن والدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف الوانهم واطيافهم".واكد على "ضرورة التدخل المباشر من قبل السادة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ ديالى لضمان هيبة المؤسسات الامنية ومنتسبيها وضباطها وضمان عدم تكرار هكذا تجاوزات على من قدموا التضحيات لإعادة الامن والامان الى جميع مناطقنا وليس فقط محافظة ديالى".