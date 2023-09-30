طلاء وستائر جديدة.. معلمة في البصرة تُعيد هيكلة صف دراسي على نفقتها الخاصة (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



بادرت مُعلمة في منطقة حي البتول وسط محافظة البصرة، في إعادة تأهيل أحد الصفوف ووضع ستائر جديدة له، استعدادا للعام الدراسي الجديد، على نفقتها الخاصة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليها السومرية نيوز، المعلمة متحمسة وهي تقوم بطلاء وترتيب أحد الصفوف، ووضع الستائر له، على نفقتها الخاصة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.