نائبة عن نينوى: عوائل ضحايا "الحمدانية" سيحضرون جلسة البرلمان

السومرية نيوز – محليات



كشفت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم، اليوم السبت، أن البعض من عوائل الضحايا في فاجعة حريق الحمدانية سيحضرون لجلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.





وقالت بسيم في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب بصدد تشريع قانون أو قرار نيابي يدعم قرار الحكومة باعتبار ضحايا هذه الحوادث شهداء".



وأضافت بسيم، أن "عددا من عوائل ضحايا الفاجعة سيحضرون جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم وسيقدمون شرحا مفصلا عن الكارثة التي حلت بهم".